Al via domani, e fino all’11 aprile, la maxi esercitazione internazionale “Ita Eu Modex 2025” sugli incendi estivi. Per la prima volta si svolge nell’isola fra Nuoro, Mamoiada e Orani. In arrivo, il campo base sarà nel capoluogo barbaricino nell’ex vivaio forestale in viale Murichessa, oltre 500 operatori da Paesi dell'Unione Europea: Austria, Bulgaria, Grecia, Romania, Slovacchia e Slovenia.

Gli scenari della grande esercitazione, in giorni in cui il tempo – secondo le previsioni – sarà instabile e all’insegna della pioggia, sono tutti compresi tra le aree fra Nuoro, Mamoiada e Orani. Si simuleranno un grande incendio boschivo e uno di interfaccia, ma è in programma anche l'evacuazione di una residenza per anziani.

In campo 7 moduli: 6 specializzati nella lotta al fuoco via terra provenienti da varie nazioni e uno, quello greco, specializzato nel contrastare gli incendi con mezzi aerei. Ogni modulo sarà autosufficiente e sarà composto da circa 50 operatori ciascuno, tra esperti in spegnimento e in logistica e 75 mezzi. Il tutto sotto la regia della protezione civile regionale.

