Intesa fra i comuni di Orgosolo, Urzulei, Dorgali e Oliena, Forestas e l'assessorato regionale all'ambiente con l'obiettivo di tutelare e valorizzare il territorio del Supramonte e arrivare a un marchio unico di promozione turistica. Da un incontro tenutosi a Oliena è arrivata l'accelerata a un progetto inseguito da anni.

L’accordo riguarda una serie di interventi per la Protezione della Flora e Fauna del Supramonte, una gestione unitaria della rete ciclo-escursionistica per un'esperienza turistica a più giorni nei 4 comuni, un monitoraggio e regolazione dei flussi turistici e la creazione di un marchio unico per il Supramonte, promuovendo l'offerta turistica e le competenze locali

Forestas e i 4 comuni costituiranno un soggetto unico per la gestione dell'area, senza «voler creare nuovi enti inutili», con il supporto dell'Assessorato Difesa Ambiente che garantirà i fondi necessari.

Dopo l’accordo di programma già approvato in passato, secondo i sindaci di Oliena Bastiano Congiu, Orgosolo Pasquale Mereu, Dorgali Angela Testone e Urzulei Ennio Arba ora si avvia la fase esecutiva. Secondo i primi cittadini «un grande passo verso la valorizzazione sostenibile del Supramonte».

