Hanno provato a sradicare il postamat dal muro, forse per inserire nella parte posteriore un ordigno, ma qualcosa è andato storto e hanno dovuto desistere.

È quanto accaduto nella notte, dopo le 4, a Mamoiada, dove ignoti hanno tentato ancora una volta di colpire lo sportello automatico delle Poste, senza però riuscire nel loro intento.

Si tratta del terzo episodio in un lasso di tempo relativamente breve, che mette fuori uso un servizio essenziale per la comunità.

Già in occasione del precedente assalto, i malviventi avevano causato danni ingenti alla struttura: il Postamat era rimasto fuori uso per circa un anno, con pesanti disagi per i residenti, soprattutto anziani.

Sul posto i carabinieri, impegnati a ricostruire l’accaduto e a individuare i responsabili.

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