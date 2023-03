Blitz stamattina dell'assessore regionale alla sanità Carlo Doria nel presidio sanitario di Nuraghe Ruju. Una visita a sorpresa, dove l'assessore ha voluto verificare di persona la situazione nel distretto sanitario, quindi lo stato dei servizi territoriali.

Doria ha quindi incontrato il direttore del distretto, Maria Giovanna Porcu, il sindaco di Macomer, Antonio Succu e il dirigente medico, Antonio Cinellu. A tutti ha fornito consigli utili, ma anche formulato proposte per il superamento di tante criticità. Ha quindi auspicato una maggiore integrazione delle risorse umane nella costruzione della Casa di Comunità e dell'ospedale di Comunità, assieme alle centrale operativa territoriale. Doria ha parlato anche di tecnologie sanitarie. Si è quindi impegnato a sollecitare Ares nella fornitura della Tomosintesi, strumento necessario al miglioramento della diagnostica mammografica. Ritiene improrogabile anche l'acquisizione di una Tac per il distretto di Macomer, che interessa il Marghine e il vasto territorio. All'attenzione dell'assessore sono state poste le diverse criticità, come il mancato avvio dei lavori per la sistemazione del piano terra e del quinto e sesto piano della struttura sanitaria di Nuraghe Ruju, dove può essere realizzato l'ospedale di Comunità e la Centrale Operativa Territoriale.

In particolare sono stati evidenziati problemi legati alla mancanza dei medici di base e di altri servizi importanti, che sono stati chiusi e qualcuno anche smantellato. L'assessore ha promesso che tornerà per mettere a punto alcune iniziative.

