Un 49enne con precedenti penali e una donna 47 anni sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Macomer, accusati di estorsione e detenzione di materiale esplodente.

I militari hanno agito dopo aver ricevuto una denuncia di una persona, la quale ha dichiarato di ricevere minacce e richieste estorsive per un debito di droga contratto proprio con i due arrestati. I carabinieri hanno subito predisposto un servizio di osservazione nel punto concordato per l'incontro tra la vittima e gli estorsori, che si sono fatti consegnare la somma di 260 euro. I carabinieri della stazione di Macomer hanno assistito alla scena, assieme ai colleghi dell'aliquota operativa, che hanno documentato tutto.

I due indagati sono stati quindi arrestati, trovati in possesso delle banconote che avevano poco prima ricevuto. A casa loro, nella perquisizione, i militari, in una camera da letto, hanno rinvenuto un ordigno artigianale con miccia del peso di 150 grammi circa. Gli autori sono stati arrestati in flagranza di reato e accompagnati in carcere.

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