Dopo due anni di assenza per via dell'emergenza sanitaria torna a Macomer "La festa del primo Maggio". Una serata in musica, per gli amanti del progressive rock e dell'heavy metal, organizzata dall'associazione The Coven, che vedrà esibirsi sul palco delle ex Caserme Mura 4 band provenienti da varie zone dell'Isola.

Ad aprire il concerto alle 18 la band macomerese Gravitational Collapse (duo progressive-rock), a seguire, da Oristano, i Black Code (heavy metal), e poi i Plastic Drop di Quartu (post-rock/grunge). Gran finale in compagnia degli Engraver, band trash metal di Ossi.

La kermesse musicale è patrocinata dal Comune e dalla Proloco di Macomer, con la partecipazione del Centro servizi Culturali UNLA. L'ingresso è gratuito.

"Dopo un lungo periodo di fermo -spiegano gli organizzatori - finalmente possiamo riprendere a organizzare concerti per la città. La nostra associazione è nata nel 2019 e, nonostante il poco tempo a disposizione per farci conoscere – visto il fermo forzato a causa della pandemia - siamo riusciti a organizzare vari eventi e concerti, che ci hanno dato la possibilità di farci conoscere e apprezzare. Ora siamo pronti per ripartire con tante idee e progetti".

