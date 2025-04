Parte il nuovo centro di aggregazione sociale. Il nuovo servizio comunale, dopo tante vicissitudini, inizierà la sua attività il prossimo mese di maggio. La struttura, realizzata in una parte dell'ex istituto delle suore salesiane di viale Nenni, ha la capacità di accogliere i minori tra i tre e i quattordici anni, che a Macomer sono circa 700.

Il centro cercherà di dare risposte alla domanda di offerta educativa che arriva, in maniera sempre più crescente ed urgente, da un tessuto sociale che negli ultimi dieci anni ha visto progressivamente venire a mancare importanti presidi, pubblici e privati, nel campo delle politiche legate all’educazione dei minori, quali i Missionari Saveriani e le suore Figlie di Maria Ausiliatrice.

“La povertà educativa in città- dice l’assessore alle politiche sociali, Maria Luisa Muzzu – è una evidenza che ci riportano tutti i dati a nostra disposizione e le analisi degli addetti ai lavori che quotidianamente si confrontao per motivi professionali con le tematiche legate all’età dei minori. Era una consapevolezza che avevamo già da tempo e per questo motivo la ricostituzione di un Centro di aggregazione sociale era un punto fondamentale del nostro programma elettorale. Dopo una fase necessaria di studio e di progettazione- aggiunge l'assessora- ora siamo arrivati alla fase operativa vera e propria. È stato espletato il bando per l’assegnazione del servizio, che è stato aggiudicato a una Cooperativa sociale specializzata che ha predisposto un progetto convincente sia per la qualità e l’attenzione alle esigenze che avevamo posto, sia perché promette di essere un percorso capace di coinvolgere l’intera comunità macomerese. I lavori per approntare i locali che ospiteranno il servizio sono terminati e a breve, insomma, si parte”.

Il Centro di aggregazione sociale verrà ospitato in una parte dei locali dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Via Nenni, che il Comune ha ricevuto in comodato d’uso gratuito e che è stato recentemente ristrutturato. Una soluzione che con la presenza di una sala teatro, una palestra al chiuso, un campo polivalente all’esterno e un’ampia area giardino, si propone come un’area ideale per garantire iniziative adeguate alle numerose finalità che il servizio si prefigge.

