I dirigenti del Cagliari Calcio, arrivati nei giorni scorsi a Macomer per disputare una amichevole con la squadra locale, lo hanno definito un impianto di eccellenza a livello regionale. È lo stadio di Scalarba dove, dopo i lavori di riqualificazione che hanno interessato l'intera struttura in questi ultimi tre anni, nei giorni scorsi sono stati portati a conclusione anche i lavori per la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione, all’insegna dell’efficientamento energetico e del risparmio.

Gli impianti sportivi vengono dotati di un nuovo sistema di illuminazione più funzionale ed efficiente dal punto di vista energetico. L’intervento di relamping è consistito nella sostituzione dei vecchi proiettori con nuovi proiettori a Led da 750 watt cadauno, a maggior resa luminosa. Per l'installazione è stata utilizzata la stessa linea di alimentazione elettrica esistente. Ora ci sarà un grado di efficienza energetica superiore che consentirà al Comune un considerevole risparmio nella gestione dell’impianto sportivo.

«L’intervento», dice l'assessore allo Sport, Mariano Barria, «si inserisce in un più ampio programma di risparmio energetico e di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili che, l’amministrazione comunale ha intrapreso ormai da tempo e che interesserà in futuro tutti gli impianti del patrimonio comunale. Con il completamento dell’impianto di illuminazione si fa un ulteriore importante passo per la sistemazione dello stadio Scalarba interessato da un importante lavoro di ristrutturazione. Con la realizzazione della pista di atletica i cui lavori partiranno a breve si concluderanno gli interventi complessivi programmati negli scorsi anni che renderanno lo Scalarba un impianto sportivo di eccellenza a livello regionale».

