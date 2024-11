Gli studenti dell'Istituto professionale "E. Amaldi" hanno la possibilità di diventare tecnici specializzati nella diagnostica del settore legato all'industria automobilistica a livello mondiale.

L'istituto, infatti, ha reso operativa la convenzione stipulata col il gruppo Texa, azienda leader a livello mondiale, nella fabbricazione di strumenti di diagnosi per l'autoemotive. Questo è possibile grazie alla rinnovata collaborazione, che fra l'altro è sostenuta dal Miur, con un apposito protocollo di intesa, con la Texa.

L'istituto di Macomer è quindi tra i pochi in Sardegna che può vantare questa opportunità. Si tratta di una rinnovata collaborazione, che ha consentito in particolare a due docenti di materie tecniche di frequentare proficuamente un apposito corso di aggiornamento annuale nella sede Texa.

L'istituto "E.Amaldi", attraverso il progetto "Texa Academy", ha per il secondo anno, iscritto due classi al percorso di specializzazione professionale per tecnico specialistico diagnostico. Un percorso formativo, di 150 ore, che permette ai giovani di essere formati da Texa, per una adeguata e fondamentale preparazione nel campo, sempre più tecnologicamente avanzato, dell’automotive, mentre i docenti del settore tecnico dell’istituto stanno frequentando un particolare corso, realizzato da Texa Spa, in collaborazione con il Comitato Elettrotecnico Italiano.

In questo contesto si inserisce l'importante collaborazione, a livello territoriale, fra la scuola e una concessionaria auto, la "Del Piano Motors di Macomer.

«Si tratta di una collaborazione tecnica - dice il docente Antonio Gattus, responsabile del settore meccanico della Amaldi - che permetterà di avere, presso l’officina dell’istituto professionale, automobili di ultima generazione sia di tipo ibrido che di tipo elettrico e permette ai giovani di saper lavorare in un settore che propone un importante innovazione e un futuristico cambiamento del mondo dell’auto».

© Riproduzione riservata