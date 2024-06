È considerata la notte più magica dell'anno, quella di San Giovanni Battista, con culti e incantesimi che si mescolano sotto la luce delle stelle. Domani sera, secondo la tradizione, le manifestazioni legate alla notte magica di San Giovanni si svolgeranno nell'area archeologica di Tamuli, con un evento ideato e organizzato dalla cooperativa Esedra, che richiama centinaia di persone da tutta l'Isola.

Si inizia con una escursione, per la raccolta delle erbe magiche, dove i visitatori saranno accompagnati in un viaggio a ritroso nel tempo, che seguirà con una danza per San Giovanni. «È forse la notte più incedibile dell'anno - scrive la cooperativa Esedra - dove culti e incantesimi si mescolano sotto la luce delle stelle e dove è possibile scorgere sopravvivenze pagane di grosso rilievo».

Sono riti antichi quanto il tempo, curati da il Crogiuolo-fucina teatro, La Vetreria. Segue il rito de "S'Abba Muda", che domina la notte sacra, per esaudire i desideri. Ci sarà il falò di San Giovanni, col tradizionale salto del fuoco, che suggella i rapporti di amicizia o d'amore. Alla fine la degustazione del piatto tipico di San Giovanni. Si tratta di cerimonie antiche e pagane che mantengono sempre intatto il loro fascino.

