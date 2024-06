Si è svolta stamattina, nella sede della Fondazione Its Sardegna, l'assemblea di partecipazione che ha eletto il nuovo direttivo della Fondazione. Presidente è stato riconfermato Sergio Masia, per il Comune di Macomer il sindaco Riccardo Uda, per lo Ial Sardegna Antonio Demontis, per Confindustria Sardegna Centrale è stato nominato Giovanni Bitti, Paolo Boi, per Monolit Web, Antonello Monsù per l'Università di Sassari e Massimo De Pau per le scuole di riferimento. Sono stati rinnovati anche gli organi della Fondazione per il triennio 2024-2027, sempre con Sergio Masia Presidente, mentre vice è stato nominato Antonio Demontis. La revisore dei conti è Maria Giovanna Angius.

L'Its, una scuola speciale di tecnologia, costituisce un canale formativo di livello post secondario, parallelo ed alternativo ai percorsi accademici. Il presidente Sergio Masia ha esposto i dati dell'Its, che conta 43 soci, di cui 24 fondatori e 19 partecipanti. Finora ha coinvolto circa 490 studenti, di cui 220 nei 10 percorsi Its di durata biennale, realizzati nel periodo tra il 2011 e il 2021. Altri 263 sono iscritti nei 12 corsi in fase di erogazione, con 35 mila ore erogate. Sono state fatte 135 mila ore di tirocinio nelle imprese, quindi oltre 100 imprese ogni anno partecipano attivamente alla mappatura dei fabbisogni e alla definizione delle proposte formative.

L'Its conta di 6 sedi formative, tra cui quello del centro dell'isola (Macomer-Nuoro), ma anche nel nord Sardegna col Olbia e Sassari, mentre al sud c'è a Cagliari e nel Sulcis, con oltre cento esperti formatori coinvolti. Oltre 60 imprese ogni anno partecipano attivamente per ospitare le azioni di tirocinio. Negli anni sono stati stretti accordi strategici di partnership tra pubblico e privato, tra cui Area (azienda regionale per l'edilizia abitativa), Enas (ente acque), l'azienda regionale trasporti, Arst, la Carbonsulcis, l'Enel e il gruppo Iveco. Il presidente Masia ha quindi tracciato quello che si dovrà fare con i fondi del Pnrr, in particolare i laboratori innovativi, con l'intelligenza artificiale, nella nuova sede della Fondazione. Giovanni Bitti, presidente di Confindustria, dice: «Stiamo progettando il futuro con 15 anni avanti».

