Al via la rivoluzione nel sistema della raccolta differenziata dei rifiuti. Proprio domani inizia la distribuzione dei calendari per le utenze domestiche, che regolano i conferimenti per la raccolta differenziata.

La distribuzione sarà effettuata nei locali ex Inps, al piano terra che si affaccia nella piazza Caduti Sul Lavoro, la mattina dalle 9 fino alle 12 e il pomeriggio dalla 15 fino alle 18. La distribuzione terminerà il prossimo 3 febbraio. Dal 5 febbraio, invece, cambierà il ritiro del rifiuto secco indifferenziato, che dovrà essere conferito non più il lunedì, ma il martedì, mentre la plastica sarà ritirata il lunedì, assieme all'umido. Presto si adotterà un nuovo sistema innovativo, con i mastelli e le buste che saranno dotate di un microchip, per il giusto controllo del conferimento.

«Ovviamente tutte queste iniziative saranno oggetto di confronto con gli utenti, attraverso una serie di assemblee pubbliche - dice l'assessore all'ambiente, Toto Listo - presto saranno creati anche dei nuovi centri di conferimento (isole ecologiche) in ogni quartiere. Puntiamo ad avere un maggiore risultato nella percentuale di raccolta, nonostante attualmente si attesti attorno al 76 per cento, la più alta in tutto il territorio, quindi avere maggiori premialità che inciderà sulle tariffe. Vogliamo portarla almeno al 90 per cento».

A maggio, invece, sarà rinnovato l'appalto per assegnare ad una impresa specializzata la gestione di raccolta dei rifiuti. Per questo è stata incaricata una società specializzata, che porterà a fare un nuovo appalto che durerà otto anni e prorogabile di 6 mesi.

