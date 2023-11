Non solo il teatro. Lo storico cinema teatro Costantino a Macomer, che è rimasto chiuso per sette anni, ora riapre anche per la stagione cinematografica.

Il Comune ha indetto infatti una pubblica manifestazione di interesse volta all'individuazione di un soggetto che dia corso alla stagione cinematografica. La domanda di partecipazione dovrà pervenire in Comune entro il prossimo 5 dicembre alle ore 13, all'indirizzo protocollo@pec.comune, oppure consegnata a mano, al protocollo generale dell'ente.

Il gestore individuato dovrà provvedere, dalla data dell'affidamento e sino al 30 giugno del prossimo anno, alla proiezione di film di qualità artistica, anche di prima visione, sia di intrattenimento, sia d'autore e comunque di interesse culturale.

Secondo quanto pubblicato nel sito web del Comune, la programmazione cinematografica avrà luogo tendenzialmente nei fine settimana del periodo interessato, quindi per sei mesi, indicativamente nelle giornate di sabato e domenica, ma senza escludere proposte diverse, ma non nei giorni in cui la struttura è impegnata per la stagione teatrale, che terminerà il 16 maggio del prossimo anno, ma anche altri eventi e le altre iniziative che l'amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, ritenga prioritari e rispetto ai quali si assumerà soltanto l'obbligo di preventiva comunicazione al gestore.

Si tratta di un fatto importante e atteso non solo a Macomer, ma in tutto il territorio, dove per vedere un film la gente è costretta a spostarsi a Nuoro o a Oristano e in casi eccezionali anche a Ghilarza.

