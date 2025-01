Le attività, iniziate tre anni fa, si sono concluse lo scorso dicembre. Si tratta del Progetto "Storia e Memoria", che ha visto protagonisti gli studenti del Liceo "G.Galilei" e quelli dell'Istituto Tecnico "S.Satta", che hanno operato assieme a quelli di diverse regioni italiane.

Un progetto promosso dalla biblioteca e archivio storico del senato, sostenuto e finanziato dalla Regione, quindi realizzato dalle istituzioni scolastiche aderenti alla rete Fri.Sa.Li. World. Un progetto triennale che ha puntato tutto sulla ricerca e sulla storia dell'emigrazione nel secondo dopoguerra, verso 4 Paesi connotati da forti flussi migratori, quali l'Argentina, l'Australia, il Canada e gli Stati Uniti.

In Italia sono 14 gli istituti superiori coinvolti, con 165 studenti, tra cui quelli degli istituti superiori di Macomer e alcuni docenti. Gli studenti dell'istituto tecnico "S.Satta", nel corso del triennio hanno svolto le loro ricerche negli Stati Uniti, in Argentina e in Canada. Gli studenti del Liceo "G.Galilei", invece, hanno scelto le loro ricerche sulle emigrati immigrati del XX secolo dapprima negli Stati Uniti, poi in Argentina e hanno concluso in Canada.

Insieme gli studenti hanno portato avanti la ricerca creando continuità e dando via via sempre più forma ad un repertorio archivistico strutturato e messo a disposizione anche on line. Soddisfazione del presidente della rete Frisali World, Raffaele Franzese: «Una importante offerta formativa. Storia e memoria è un progetto di ricerca sull’emigrazione del dopo guerra, che è stato portato avanti mediante il recupero di testimonianze, sia direttamente accessibili con interviste sia con repertori audio e video. Ad occuparsi di questa sono stati studenti delle scuole superiori guidati ed accompagnati da docenti qualificati».

