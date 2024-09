Per contrastare il dannoso e pericoloso fenomeno del randagismo si metteranno in campo azioni concrete e mirate. È il protocollo d’intesa siglato i giorni scorsi tra il Comune e il servizio veterinario della Asl di Nuoro. Un accordo ambizioso per raggiungere, nel tempo, il miglioramento qualitativo, gestionale ed economico dei servizi comunali legati all’accalappiamento dei cani vaganti, alla loro identificazione e custodia, alla riduzione della popolazione canina attraverso campagne di sterilizzazione dei cani randagi, il censimento dei cani padronali con campagne di microchippatura e la promozione e l’incentivazione dell’anagrafe canina.

Il tutto per avere un quadro completo della popolazione canina presente sul territorio. Molti cani lasciati senza custodia si moltiplicano e fanno branco, creando un rischio per i cittadini.

«L’Amministrazione comunale – commenta il Sindaco di Macomer Riccardo Uda - è attenta alle problematiche dei tanti cittadini che hanno animali da compagnia e a quelle che derivano dal fenomeno dell’abbandono e della conseguente diffusione del fenomeno del randagismo. Per questo abbiamo sottoscritto il protocollo di intesa col Servizio Veterinario della ASL di Nuoro e sosteniamo ogni attività che da esso deriva con lo scopo di sviluppare una nuova e più matura consapevolezza in materia di animali da affezione e accrescere una cultura capace di unire il sentimento di amore verso gli animali e la doverosa responsabilità che deriva dall’avere in casa un amico a quattro zampe».

Fra le altre iniziative che il protocollo prevede, l’incentivazione delle adozioni certificate e consapevoli che saranno incoraggiate anche tramite un apposito bando con relativa erogazione di contributi per quelle che verranno effettuate a favore dei cani ricoverati nel canile di Macomer. La corretta gestione del fenomeno passerà anche attraverso il rilascio dell’apposito patentino necessario per la conduzione dei cani e il conseguimento del patentino junior, la formazione delle guardie zoofile e quella del personale della Polizia Locale.

«Alcune iniziative per il raggiungimento di questi obiettivi - dice il comandante della Polizia Locale, Alessandro Corrias - sono già state programmate. La prima che realizzeremo, già in fase avanzata di programmazione, è rappresentata dal Corso di formazione per gli operatori di polizia».

A rappresentare la Asl di Nuoro, il direttore del servizio veterinario,Sandro Meloni.

