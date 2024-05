Una copia della cosiddetta "Veneretta di Macomer", uno dei reperti archeologici tra i più antichi dell'Isola, è stata assegnata a 36 atleti, eccellenze dello sport macomerese, quindi a 26 società sportive, nella grande festa del Gran Galà dello Sport, che si è svolta ieri sera nella sala del cinema teatro Costantino, con il pubblico delle grandi occasioni.

Si tratta di una iniziativa ideata e organizzata dall'amministrazione comunale per premiare le eccellenze macomeresi nel campo dello sport, in tutte le sue discipline. Una manifestazione per la quale tutta l'amministrazione comunale e i consiglieri di maggioranza hanno lavorato gomito a gomito, accolta con entusiasmo dalla gente. I presentatori Serena Oggianu e Tinuccio Sannittu, assieme al sindaco, Riccardo Uda, gli assessori, Fabiana Cugusi, Mariano Barria, i consiglieri Maurizio Muzzu e Danilo Masala, si sono prodigati in questa grande festa che, come ha voluto sottolineare il sindaco, comprende sport e cultura.

Sono stati premiati ben 26 ragazzi, tra cui anche campioni nazionali, nelle varie discipline sportive, che si sono distinti nel corso del 2023 e anche agli inizi del 2024, come la giovanissima Giada Demurtas, di appena 14 anni, campionessa italiana di danza sportiva. Al Costantino sono stati premiati tutti, assieme alle 26 associazioni sportive rappresentate in varie discipline. Sono stati premiati con la "Veneretta di Macomer" Giada Demurtas, Sofia Cocco, Simone Pireddu, Salvatore Carta, Nicolò Cadoni, Salvatore Cadoni, Beatrice Cambula, Davide Corrias, Andrea melis, Gianluca Salaris, Angelo trogu, Fabiana Desortes, Samuele Bussu, Eleonora Piras, Greta Carta, Matilde Gizzi, Olga Trogu, veronica pes, Lussorio Niolu, Gian Michele Cossu, Giuseppe Bitti, Maria Antonietta Mura, Saiadi Mahdia, Abrahimi Arzo, Antonio Uda, Luca Castori, Giovanni Raffaele Masala, Mario Aresu, Stefano Piredda, Mauro Vigorito, Carlo Pierozzi, Giuseppe Piredda, Federico Contini, Luna Dechicu, Marco Murgia, Samunele Bonelli, ma anche Jack Divecchio, gloria della Dinamo Basket.

Gi atleti appartengono alle varie società sportive che sono state premiate ieri sera, quali Accademia Bialiarco, Associazioni cavalieri, Asd Il Fornaio ciclismo, Asd Cs Fiamma Atletica, Asd Taekwondoo Marchitti, Asd New Team, Asd Speridam danza classica, Macomeschi, Abc Motor Sport, Judo Jiano MacomerMountain Bike Macomer, Macomer Combat 5 judo, Sporting Padel, Sporter Accademy Piscina, Asd Scuola Karatè Shotokam, Asd Pizzinnos, Macomer calcio Asd, Macomerese Calcio, Asd Shardana, Judo Club Macomer, Vbc Macomer, Asd Circolo tennis Macomer, Asd Macomer Runners, Asd Karatè Club, Arceri del Marghine, Asd Macomer Dance e Basket 2.0 Macomer.

«Un vero successo - commenta Maurizio Muzzu, uno degli organizzatori - riproponiamo l'iniziativa magari il prossimo anno o potremmo farla diventare biennale». L'evento è stato accolto con entusiasmo dall'intera cittadina, soprattutto dai giovanissimi che frequentano le società sportive in varie discipline.

