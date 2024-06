Dopo un sopralluogo dei Vigili del Fuoco, la strada in uscita e in entrata a Macomer, che collega la zona industriale di Tossilo è stata chiusa al traffico.

È chiusa ormai da due giorni, interdetta alla circolazione stradale.

Si tratta della ex statale 131, di pertinenza della provincia di Nuoro, interessata da lavori di sistemazione, a seguito della frana che aveva invaso la carreggiata per oltre cento metri, che una settimana fa aveva portato alla chiusura temporanea.

Ora l'intervento dei vigili del fuoco ha costretto la Provincia a chiudere di nuovo per effettuare i lavori di messa in sicurezza.

Si tratta di una strada alquanto trafficata, che collega la cittadina, in entrata e in uscita con l'area industriale di Tossilo e con la statale 131 in direzione Cagliari.

La chiusura per effettuare dei lavori di sistemazione è stata anticipata in un incontro che si è tenuto a Nuoro qualche giorno fa fra il commissario della Provincia, Costantino Tidu, i dirigenti della stessa provincia e quelli dell'ufficio tecnico del comune di Macomer. Secondo quanto è stato detto nell'incontro, la situazione doveva risolversi nel giro di poche ore. La strada, invece, rimane ancora sbarrata. La chiusura al traffico rischia quindi di protrarsi ancora per l'intera giornata di oggi.

I disagi sono tanti, perché per raggiungere l'area industriale di Tossilo si dovrebbero percorrere almeno una decina di chilometri in più, attraversando prima una parte della statale 129 per Nuoro e poi la statale 131.

Tanti automobilisti da qualche giorno, ignari di quello che stava accadendo, si sono trovati la strada sbarrata, con la scritta "Chiusa per lavori".

