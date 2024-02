Uno sportello Postamat fuori uso da più di 5 mesi, un disservizio diventato motivo di forte disagio per i numerosi utenti, costretti a recarsi nei paesi limitrofi per poter usufruire della normale attività di prelievo di contante, al punto che sulla faccenda era intervenuto anche il sindaco.

E oggi, a Macomer, la buona notizia. «L’ATM Postamat dell’ufficio postale di via Gramsci a Macomer è stato sostituito nella giornata di oggi con un nuovo dispositivo – si legge in una nota inviata da Poste Italiane – caratterizzato da migliori performance e da sistemi di sicurezza ad alta tecnologia».

«Si coglie l’occasione per informare come Poste Italiane – prosegue la nota – preveda per ogni anno un piano d’investimenti sostenibile finalizzato sia all’installazione ex novo di ATM Postamat sia alla sostituzione progressiva dei dispositivi di vecchia generazione e Macomer era già stato inserito nella pianificazione degli interventi previsti per l’inizio del 2024».

L’Azienda, scusandosi con i cittadini di Macomer, sottolinea come «le variabili che entrano in gioco in questo settore di attività sono molteplici e, seppure pianificati, la calendarizzazione degli interventi può essere fortemente condizionata dal numero delle richieste, da impreviste variazioni sui livelli di priorità e soprattutto dalle tempistiche di produzione».

Il nuovo Postamat di Macomer, operativo nei prossimi giorni non appena terminate le operazioni di configurazione e collegamento in rete, è dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e moderni dispositivi di sicurezza come il sistema di macchiatura delle banconote e l’anti-skimming, che impedisce la clonazione delle carte di credito.

Disponibile tutti i giorni della settimana e in funzione 24 ore su 24, oltre al prelievo di denaro contante, l’ATM Postamat può essere utilizzato anche per le interrogazioni su saldo e lista movimenti, le ricariche telefoniche e di carte Postepay e il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, questi ultimi anche tramite QR code.

Il nuovo Postamat può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata