Cus cus per tutti, ma anche piatti locali e quanto altro, con laboratori, tanto sport e buona musica, con la partecipazione di gruppi leggendari. E' "Marghine di pace e d'altre storie", per l'integrazione, l'iniziativa giunta alla settima edizione, che mira a far conoscere i progetti che l'associazione Sandalia sta portando avanti in Senegal e Marocco, che coinvolge anche il Pakistan, il Bangladesh, il Mali e Costa d'Avorio.

Una iniziativa partita da Borore 7 anni fa, che sta coinvolgendo i Comuni del territorio, con manifestazioni e laboratori che servono anche all'autofinanziamento, per il sostegno di progetti, ma anche per favorire la partenza dei giovani studenti locali per fare esperienza di cooperazione e missione.

Le manifestazioni sono realizzate con il Centro Servizi Culturali, patrocinata dai comuni di Macomer e Borore e con la partecipazione di diverse associazioni locali e del Marocco. Il programma per il 2024 è partito lo scorso fine settimana al Centro Sportivo Sertinu, dove i ragazzi di Pizzinnos, assieme ai loro coetanei delle comunità straniere, hanno dato vita ad una serie di attività sportive, trasformando il campo del centro sportivo in un piccolo angolo d'oriente.

Le melodie musicali eseguite dagli Anthony's Trio (con tre leggende musicali sarde, quali Tonietto Salis, Antonio Sardu e Antonello Gallus), con brani dei Salis&Salis, i Barritas e dei Beatles, hanno funzionato da ponte tra culture, con un linguaggio universale che tutti hanno potuto comprendere. Squadre miste, con la partecipazione dei ragazzi di Pizzinnos, hanno dato vita ai tornei di cricket, con tanta passione, seguito poi dalla manifestazione con gli arcieri del Marghine, dove tutti i ragazzi si sono potuti cimentare. Un nuovo appuntamento è fissato alla fine di agosto, con nuovi laboratori, cinema all'aperto, curate dal Comune di Macomer e dal Comune di Borore.

© Riproduzione riservata