Non una mimosa, ma una significativa presenza, con un sorriso e parole rassicuranti per tutte le donne, potenziali vittime di violenze. Due giovani agenti in divisa hanno garantito la loro presenza, con un banco informativo, finalizzato a creare uno straordinario momento di ascolto e dialogo con tutte le donne che stamattina hanno affollato il poliambulatorio di Nuraghe Ruggiu, sede del distretto sanitario di Macomer e del Marghine.

Si tratta di una iniziativa che ha avuto protagonisti il personale della Questura di Nuoro e del Commissariato di Macomer, in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Oltre ad avere la valenza di una campagna informativa, l'iniziativa ha avuto lo scopo di creare un canale comunicativo diretto con le potenziali vittime, cercando di favorire l'emersione del fenomeno della violenza di genere, fornendo a tutte le donne una corretta informazione sulle misure di tutela esistenti, quindi aiutarle a riconoscere i segnali della sopraffazione, in tutte le sue forme e, soprattutto, puntare sulla prevenzione.

Su questo aspetto, che riveste una valenza strategica, gli agenti del commissariato di Macomer, diretti dal dirigente, Federico Farris, hanno esposto, col sorriso rassicurante, alle tantissime donne che ieri mattina hanno affollato la struttura sanitaria, lo straordinario strumento dell'ammonimento del Questore, che nasce con lo scopo di garantire alle vittime di violenza domestica, una tutela rapida e anticipata rispetto alla definizione del procedimento penale.

