Sei auto destinate alla demolizione sono andate completamente distrutte, martedì sera, in un rogo scoppiato all’interno di un centro di autodemolizioni a Lodine.

L’incendio è scoppiato attorno alle 21.35 in località Gredarzu e sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro. Inviata anche in supporto un’autobotte per le opere di estinzione e bonifica, oltre al funzionario dalla sede centrale per il coordinamento delle operazioni.

Secondo i primi accertamenti fatti dagli inquirenti e dalla propagazione delle fiamme l’origine del rogo sembrerebbe molto probabilmente di matrice dolosa.

Sul posto anche i carabinieri per avviare le indagini, assieme ai barraccelli del comune di Lodine.

