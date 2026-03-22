Drammatica scoperta a Loculi, dove un uomo è stato trovato senza vita nella sua abitazione, con numerose ferite di arma da taglio sul corpo.

Sul posto, dopo l’allarme lanciato dai familiari, è intervenuto il 118, ma i soccorsi sono risultati vani.

Sull’accaduto hanno avviato accertamenti i carabinieri, chiamati ad appurare se si sia trattato di un gesto estremo oppure di un omicidio. Dopo le prime verifiche l’ipotesi è che l’uomo si sia autoinferto dei fendenti per togliersi la vita.

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