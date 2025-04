A Nuoro domani mattina la seconda assemblea itinerante proposta da “Ricostruiamo la democrazia sarda”, piattaforma a cui partecipano partiti, associazioni, sindacati e comitati territoriali. Il primo incontro si era tenuto a Bauladu il 15 marzo. “Ricostruiamo la democrazia sarda” , si sostiene in una nota dei promotori, «è un percorso collettivo che, attraverso l’utilizzo dei processi partecipativi, intende arrivare ad una proposta condivisa, una base di principi e condizioni imprescindibili a partire dai quali il Consiglio Regionale si assuma l’impegno, entro la prima metà del mandato, di emanare una nuova e democratica legge elettorale».

«Tutte le forze promotrici sono convinte che sia urgente per la Sardegna elaborare una legge elettorale democratica che garantisca la costruzione di un Consiglio Regionale realmente rappresentativo del variegato tessuto politico isolano, dei territori e dei generi». Finora hanno aderito al percorso 19 sigle. Appuntamento al Circolo Circolo Utalabì, in via Redipuglia 37 alle 10.30





