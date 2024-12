Giornata di enormi disagi domani martedì 10 dicembre a Nuoro per i i cittadini e le attività commerciali costrette a rimanere senza acqua e senza luce.

Abbanoa annuncia la chiusura dell'acqua dalle 9 alle 17 nel rione di Preda Istrada e Sa 'e Sulis per lavori di efficienza del servizio con l’installazione di alcune saracinesche che consentiranno una migliore regolazione delle pressioni in un’ottica di riduzione delle perdite.

Nella stessa giornata a causa di un intervento sulle linee elettriche E-Distribuzione sospenderà l'erogazione della corrente dalle 9 del mattino alle 16.30 in gran parte del centro da via Lamarmora, al corso Giuseppe Garibaldi, in via Gialeto e in via Le Grazie. Annunciati, come detto, gravi disagi per le attività e le famiglie.

