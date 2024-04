Un incidente si è verificato vicino a Nuoro, cinque i giovani coinvolti.

Viaggiavano tutti su un’auto lungo la 131 Dcn quando, per cause da accertare, la loro macchina è uscita di strada. Il gruppo composto da tre ragazze e due ragazzi stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa in discoteca.

Sono finiti tutti in ospedale, hanno riportato politraumi ma nessuno è in pericolo di vita.

Da chiarire la dinamica di quanto accaduto.

