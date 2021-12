È di due feriti il bilancio di un incidente avvenuto sulla strada statale 131 Dcn, all’altezza di Siniscola.

Da quanto si apprende, due auto si sono scontrate all’altezza del chilometro 89,700, per circostanze in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti soccorsi e forze dell’ordine, assieme alle squadre Anas, per la gestione del traffico, rimasto bloccato per consentire le operazioni di messa in sicurezza della strada.

