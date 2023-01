Incidente di caccia a Desulo. Un uomo di 77 anni, esperto cacciatore, è caduto: la scivolata gli ha causato una ferita alla gamba.

I compagni di battuta hanno immediatamente allertato i soccorsi: è intervenuto l’elicottero, che ha trasportato il ferito all’ospedale San Francesco di Nuoro, dove si trova attualmente ricoverato.

I soccorsi sono stati celeri, nonostante le difficoltà per l’elicottero ad atterrare in una zona impervia. La compagnia di caccia, infatti, oggi si trovava tra Desulo e Arzana, in un’area sotto la foresta di Girini ben lontana dal paese.

© Riproduzione riservata