Mentre proseguono senza sosta le fasi di spegnimento, del vasto rogo in località “Sa Serra”, al tramonto il cielo su Nuoro mostra uno scenario insolito.

Con la città avvolta da una fitta coltre di fumo e l’odore acre delle fiamme, percepibile per svariati chilometri di distanza.

«Uno scenario surreale quello visibile dal mio balcone - racconta Marco Pintori, residente nel quartiere San Paolo - è stato uno spettacolo tristissimo vedere quei colori, ma allo stesso tempo una tristezza raccapricciante».

A fargli eco, Riccardo Costa, dei giovani dell’associazione “Orthobenessere” impegnata per preservare gli spazi verdi della città: “Fin dal pomeriggio - racconta Costa - sembrava fosse già l’ora del tramonto. Una scenario assurdo; una cappa di aria calda, un cielo e una città tinti di arancione”.

Aggiunge Costa: «Tutt’ora la situazione non è delle migliori, con un’aria ancora irrespirabile. Sarà una lunga notte e il pensiero non può che andare alle squadre di Vigili del fuoco, Corpo forestale, Forestas insieme ai tanti volontari impegnati per contrastare le fiamme».

Da qui l’auspicio: «La speranza resta quella - conclude il giovane volontario - che si possano individuare i responsabili di questa ennesima strage verde. Ogni anno è sempre la stessa storia».

© Riproduzione riservata