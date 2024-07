Dopo i roghi di domenica pomeriggio, divampati tutto attorno alla città, i piromani ci riprovano con un incendio che pochi minuti fa è scoppiato tra la zona industriale di Prato Sardo e la 131 dcn.

Le fiamme e il fumo stanno invadendo la strada statale poco prima dello svincolo per il capoluogo barbaricino e la Zona industriale. Sul posto i vigili del fuoco di Nuoro, due elicotteri del Corpo Forestale provenienti dalle basi di Farcana e Anela e la pattuglia della Polstrada che ha chiuso per questioni di sicurezza la strada a quattro corsie all’uscita di Nuoro in direzione Cagliari.

