I murales di Orgosolo raccontati dai protagonisti, tra memoria, denuncia e identità: sarà questo il filo conduttore della 23esima edizione delle Giornate Fai di Primavera, che quest’anno porteranno visitatori e curiosi nel cuore di uno dei paesi più simbolici della Sardegna.

Per l’edizione 2026, i riflettori si accendono su Orgosolo, dove gli studenti degli istituti superiori “Chironi-Satta”, “F. Ciusa” ed “E. Fermi” di Nuoro vestiranno i panni di ciceroni, guidando il pubblico tra le vie del paese alla scoperta dei celebri murales. Attraverso il loro racconto, sarà possibile ripercorrere non solo la nascita del movimento muralistico orgolese, ma anche il contesto politico e sociale che lo ha generato, trasformandolo fin da subito in uno strumento di denuncia e riflessione.

Il percorso proseguirà con la visita al Museo della Seta, dove verrà illustrata l’intera filiera produttiva, dall’allevamento del baco fino alla realizzazione del filato: una realtà unica, oggi rimasta l’unica attiva a livello europeo. Spazio anche alla tradizione gastronomica al Museo del Pane, con dimostrazioni delle fasi di lavorazione del tipico “pane tostu” e “pane modde” e la possibilità di degustare i prodotti. Un viaggio tra cultura e sapori che racconta l’identità più autentica del territorio.

Non mancherà un momento dedicato all’ambiente con la visita al Museo “Dai Licheni al Gipeto”, che offrirà uno sguardo sulle specie viventi ed estinte del Supramonte, invitando a riflettere sull’importanza della tutela ambientale. Durante le due giornate sarà inoltre possibile visitare la casa museo “Sa Domo ’e Sos Corraine”, testimonianza della vita tradizionale, e fare tappa alla cantina sociale per una degustazione offerta ai visitatori. Le visite sono aperte a tutti, senza prenotazione. L’appuntamento è domani sabato 21 marzo, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30, e domenica 22 marzo a partire dalle 9.30. Sarà possibile raggiungere Orgosolo anche in pullman: la delegazione Fai di Nuoro mette a disposizione un servizio dedicato al costo di 15 euro, con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti.

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