Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio lungo la strada che collega Cala Liberotto a Orosei. Secondo le prime informazioni, lo scontro è stato di tipo frontale e ha coinvolto un Iveco Daily e un Fiat Fiorino.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del fuoco di Siniscola, dei sanitari e dell’elisoccorso.

I due conducenti sono stati liberati dalle lamiere dai Vigili del fuoco e presi in carico dal personale del 118: il conducente del Daily dall’India 07 Galtellì mentre il conducente del Fiorino dall’elisoccorso Olbia.

Le condizioni delle persone coinvolte non sono ancora state rese note. Sul luogo dell’incidente la Polizia locale di Orosei, impegnata nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro.

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