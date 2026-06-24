Grave incidente stradale questa mattina lungo la strada statale 131 Dcn, al chilometro 56, poco dopo il bivio per La Solitudine, in direzione Siniscola. Secondo le prime informazioni, almeno due automobili sono rimaste coinvolte nello scontro.

Alcuni dei passeggeri sarebbero rimasti incastrati all’interno dei veicoli, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori per le operazioni di estrazione. Sul posto sono immediatamente intervenute diverse ambulanze del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, impegnati nei soccorsi e nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Le condizioni dei feriti non sono al momento note. Il traffico lungo il tratto interessato ha subito lunghe code e disagi durante le operazioni di soccorso.

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