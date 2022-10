Le hanno rubato la macchina fotografica durante il ricevimento del matrimonio per il quale aveva fatto 13 ore di servizio. E questa è la parte brutta della storia che vede come protagonista (vittima, involontaria) Grazia Mele, professionista delle immagini, di Nuoro. C’è anche quella bella: i colleghi hanno lanciato una raccolta fondi, attraverso Gofundme, per permetterle di riacquistare l’attrezzatura sottratta e, così, di poter lavorare con serenità.

Tutto è iniziato lo scorso weekend. Grazia, fotografa matrimonialista, ha immortalato le migliori scene del giorno più bello di una coppia di un paese vicino a Olbia. Alla fine di una lunghissima giornata, durante il ricevimento con 450 invitati, la brutta sorpresa: dal suo zaino era sparita la macchina fotografica. Con obiettivo e schedine. Inutili le ricerche e gli appelli immediati: l’attrezzatura non è saltata fuori.

“Per fortuna”, dice oggi Mele, “quasi tutto il servizio è salvo: avevo cambiato le schede, con me avevo un’altra macchina e un’assistente”. Gli sposi, quindi, sono stati soddisfatti.

Lei un po’ meno: lavora in un settore che per due anni è rimasto bloccato dal virus. E chi fa il suo stesso mestiere lo sa: online è scattata la mobilitazione dei colleghi e in meno di una giornata le donazioni hanno fatto avvicinare il budget necessario, circa 3500 euro.

Grazia lo ha scoperto stamattina. E si è commossa: “Non ho parole per esprimere quanto un gesto così piccolo sia per me enorme”, commenta. E parlando del furti, dice: “Non augurerò mai e poi mai questa situazione neanche al mio peggior nemico. Ti ritrovi inerme, arrabbiato, triste, deluso. Incapace di immaginare che proprio a te possa essere capitato. Perché privare a un lavoratore il solo mezzo per fare il suo lavoro?”. Si chiede. Ma la solidarietà le ha fatto superare la rabbia.

