Colpi di fucile contro i carabinieri e una caccia all’uomo ancora in corso.

Poche le informazioni trapelate finora su quanto accaduto ieri pomeriggio a Fonni dove due malviventi hanno sparato all’indirizzo dei militari vicino alla zona industriale del paese, in località Santa Justa.

Forse era in corso un blitz per scoraggiare traffici illegali quando due banditi – questo il numero più probabile – hanno aperto il fuoco e i carabinieri hanno risposto. Nessuno è rimasto ferito ma è scattato l’allarme per rintracciare i responsabili.

Anche nella notte le operazioni sono continuate con controlli in tutte le strade della Barbagia.

