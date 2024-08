Si è concluso con un ennesimo successo il 38^ Palio di Fonni di domenica. A centinaia gli appassionati giunti al Galopattoio San Cristoforo per assistere all’evento che è parte della storia equestre isolana.

A centrare la vittoria Orune, col fantino di Siamanna Gianluca Fais in sella al cavallo “Poeta”, seguito da Giovanni Puddu per Desulo con “il Professore” e al terzo Bultei con Francesco Caria in sella a “Costerinu”. Quarto il fantino portabandiera fonnese Luca Masuri con “Io ci provo”.

Le premiazioni (Foto Patrizia Masuri)

Seguito dal primo posto di Giovanni Sotgia di Dorgali nella categoria dei mezzosangue e le pariglie con i cavalieri locali a fare da cornice all’ippodromo fino al tramonto.

Il vincitore Gianluca Fais (Foto Patrizia Masuri)

Importante anche quest’anno il gemellaggio col comune Toscano di Fucecchio e l’attenzione ai disabili grazie a 15 posteggi gratuiti messi a disposizione dalla società ippica fonnese.

La premiazione alla rappresentanza del Comune di Fucecchio (Foto Patrizia Masuri)

«Siamo soddisfatti - dice Franco Masuri, presidente della società ippica - vedere che a centinaia abbiano raggiunto il nostro paese per assistere all’evento ci ripaga delle settimane di sacrifici e impegno. Quest’anno abbiamo lavorato per dare una maggiore impronta sociale alla manifestazione, abbattendo ogni barriera e rendendo il sito accessibile ai disabili. L’inclusività è un sentimento che ci sta a cuore».

La premiazione al comune di Orune, vincitore del Palio (Foto Patrizia Masuri)

Nella giornata di sabato, numeri da tutto esaurito anche per il Carnevale storico “Identitades”, con le maschere degli Urthos e Buttudos e de Sas Mascheras Limpias a fare gli onori di casa, insieme ai Mamuthones e Issohadores, i Boes e Merdules e altre rappresentanze dall’Isola e dal mondo. Sullo sfondo della piazza dei Martiri, vestita a festa col 12^ Brathallos Folk Festival.





