A Orgosolo, la battaglia contro le speculazioni energetiche si arricchisce di un nuovo murale che attacca ironicamente la presidente della Regione Alessandra Todde, rilanciando la battaglia della Pratobello 24.

Per l’opera, realizzata nel pomeriggio di oggi all’ingresso del paese, su un bozzetto offerto dal pubblicitario Gavino Sanna, il contributo dell’artista Teresa Podda insieme all’attivista Mario Rubanu. Grande lo stupore dei passanti, impressionati dalla seconda opera promossa da Sanna nel paese dove nel 2022 inaugurò un murale per raccontare l'attualità barbaricina.

E per la nuova installazione, dove campeggia la caricatura della Governatrice con la scritta “Fermatemi subito” arrivano le la precisazioni dei promotori: «È un’iniziativa puramente satirica in risposta all’impugnazione della legge 20 dal Governo nazionale», dice Mario Rubanu, per poi rilanciare: «La questione delle rinnovabili e il rifiuto della presidente al dialogo con 210.729 sardi, molti dei quali suoi elettori, che firmarono la proposta di legge Pratobello 24, hanno lasciato un segno profondo: siamo in molti a non fidarci più di lei».

Sulla stessa direzione Gavino Sanna, che contattato telefonicamente conferma: «Sono profondamente legato a Orgosolo e pur vivendo da tempo a Milano», dice il pubblicitario, «ho seguito con passione la battaglia della Pratobello 24 che condivido in ogni suo punto. Il mio vuole essere un contributo satirico, invitando la Presidente ad accogliere il parere di migliaia di sardi a difesa della propria terra».

Da qui l'ulteriore accento: «Il pericolo delle speculazioni deve raccogliere il fronte compatto della politica, dando voce alle migliaia di sardi che hanno espresso un chiaro no alla devastazione del paesaggio», conclude Sanna.

