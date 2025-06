«L'appello all'unità rivolto alla coalizione, si è trasformato in un appello all'unità rivolto a tutta la città che ci ha detto una cosa molto chiara, cioè che dobbiamo superare le differenze e anche le divisioni nell'esclusivo interesse della città».

Sono le prime parole di Emiliano Fenu da sindaco di Nuoro. Il deputato M5s, candidato del Campo largo, ha ottenuto una vittoria schiacciante al primo turno, prendendo oltre il doppio dei voti di Giuseppe Luigi Cucca, a capo di liste civiche di centrodestra.

Fenu ha ottenuto il 62,95%, Cucca il 25,91%, Lisetta Bidoni 8,94%, Domenico Mele 2,2%.

Fenu, affiancato da Alessandra Todde, ha incontrato i giornalisti nella sua sede elettorale: «Ringrazio la tutta la coalizione - ha esordito - perché con coraggio e responsabilità fin dall'inizio ha dimostrato di credere al progetto che pensa innanzitutto alla città e che la mette nuovamente al centro come merita di essere del contesto regionale».

Un pensiero agli sconfitti: «Ringrazio anche i miei avversari politici che, anche con qualche accento di vivacità, hanno condotto insieme a me una campagna elettorale nel segno del rispetto e della correttezza».

Un ringraziamento anche alla presidente Todde «per il sostegno che mi ha e ci ha dato fin dall'inizio e per tutta l'attenzione che mi ha trasmesso. Mi ha sorpreso soprattutto la forte partecipazione che c'è stata tra i cittadini nuoresi e mi ha sorpreso il fatto che tanti nuoresi che vivono fuori hanno deciso di rientrare solo per esprimere il voto e dare fiducia alla nostra città».

«Nuoro – ha concluso – può essere, e noi dobbiamo impegnarci per fare sì che sia così, un modello non soltanto per il campo del centrosinistra, per il campo largo, per quello che sarà anche nelle prossime elezioni di carattere nazionale, ma possa essere anche un modello per il resto del paese, un modello di rinascita dalle comunità locali».

A Fenu sono arrivati i complimenti di Alessandra Todde e del leader nazionale M5s, Giuseppe Conte. «Nuoro sceglie di ripartire insieme a Emiliano Fenu, un sindaco autorevole e capace - scrive la presidente sarda sui social - Emiliano ha vinto. Perché la sua serietà è riconosciuta e rispettata da tute e tutti. Perché non ha bisogno di slogan, a parlare servono i fatti, la concretezza che lo distingue. A lui vanno i miei più grandi complimenti e un augurio di buon lavoro, pieno di fiducia e di stima. Questa è anche, e soprattutto, una vittoria politica. Dopo le elezioni regionali, anche Nuoro conferma la forza del campo progressista: una coalizione unita, solida, coerente. Avanti Nuoro, ripartiamo insieme».

«Il Movimento 5 stelle in Sardegna elegge il suo primo sindaco e lo fa con una coalizione progressista, la stessa che governa la Sardegna», le parole di Giuseppe Conte. «Complimenti ad Emiliano, i nuoresi sono con te. E grazie alla nostra Alessandra per l'amore, l'impegno e l'infinita passione. La Sardegna, oggi ancora di più, è in ottime mani. Avanti tutta!».

«Una vittoria chiara, che chiude una fase politica e ne apre un'altra», esulta invece il Pd. «Una scelta netta da parte delle nuoresi e dei nuoresi, che hanno premiato un progetto serio, costruito con metodo e visione. Il Partito democratico ha creduto fin dall'inizio nella necessità di unire, di lavorare per un campo largo e riformista capace di dare risposte concrete a una città che da troppo tempo aspettava un'amministrazione all'altezza delle sue necessità. Questa vittoria è anche il frutto di un lavoro collettivo, di una campagna fatta senza scorciatoie, con incontri, ascolto e una proposta credibile. Non ci resta che governare. Lo faremo con lo stesso approccio con cui abbiamo costruito questa candidatura: con serietà, senza proclami, e con il massimo senso del dovere.Grazie a chi ci ha dato fiducia. Ora si lavora».

