Il Consiglio regionale ha stanziato un milione di euro per l’organizzazione dell’Europeade che si terrà a Nuoro dal 24 al 28 luglio 2024 e che porterà nel capoluogo oltre tremila persone provenienti da tutta Europa. Lo stanziamento è contenuto nella variazione di bilancio approvata ieri dall’assemblea.

«Dal Consiglio regionale – commenta il sindaco Andrea Soddu – arriva, oltre a un prezioso contributo, il riconoscimento dell’importanza che una manifestazione come l’Europeade rivestirà dal punto di vista sociale, culturale ed economico per Nuoro e l'intera Sardegna e che per la quarta volta si terrà nella nostra città. Voglio ringraziare il presidente Solinas, la giunta e il Consiglio regionale per la sensibilità dimostrata nella circostanza».

La manifestazione prevede la presenza di cinquemila partecipanti provenienti da tutta l’Europa, un’invasione colorata per una delle manifestazioni folkloristiche più importanti che si svolge ogni anno in una location diversa del vecchio Continente.

