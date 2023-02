Il responso sulla candidatura del sito di Sos Enattos, a Lula, per ospitare l’Einstein Telescope arriverà solo nei prossimi mesi, ma le istituzioni si muovono con anticipo anche per migliorare la viabilità provinciale nel Nuorese.

Il tema è stato al centro di un incontro convocato oggi in Regione dall’assessore ai Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu, a cui hanno preso parte il Commissario della Provincia di Nuoro insieme ai sindaci dei Comuni di Lula, Bitti e Onanì.

Tre, in particolare, le arterie viarie su cui si è concentrata l’attenzione: la SP3, la SP38 e la SP73. Un confronto, spiega una nota di Villa Devoto, «utile per fare il punto sulle strade e sugli interventi necessari alla messa in sicurezza e al potenziamento della viabilità provinciale. Il progetto Einstein Telescope rappresenta una sfida importante per tutta la Sardegna, basti guardare i numeri: circa cinquemila addetti saranno impiegati nella realizzazione dell’infrastruttura e cinquecento i ricercatori coinvolti. Occorre una viabilità in grado di sostenere questo grande progetto internazionale, intervenire sulla rete viaria è quindi strategico per rilanciare la candidatura della Sardegna e allo stesso tempo restituire centralità al territorio».

Le soluzioni – «Attraverso la programmazione delle risorse stanziate nell’ultima legge Finanziaria – spiega l’assessore Saiu – la Regione metterà a disposizione 1,5 milioni di euro per la completa bitumazione della SP73, i cui interventi oggi hanno una copertura solo parziale su alcuni tratti, incrementando così le risorse a favore della provincia. All’amministratore straordinario abbiamo chiesto di accelerare con i lavori relativi al collegamento del centro abitato di Onanì, i cui interventi sono interamente a carico della provincia e vogliamo una soluzione rapida».

«Dal bilancio regionale metteremo poi a disposizione 500 mila euro per la manutenzione delle strade provinciali all’interno del centro abitato di Lula, mentre per la messa in sicurezza definitiva della Sp73, che presenta alcuni elementi che richiedono invece interventi più complessi, affideremo a Ois, Opere e infrastrutture della Sardegna, la progettazione e l’appalto delle opere necessarie», conclude l’assessore Saiu.

