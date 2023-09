Una donna è caduta in una scarpata a Cala Gonone, frazione a mare di Dorgali. Sul posto, per recuperare la signora, precipitata per 8 metri, l’elicottero Drago 144 dei vigili del fuoco.

Si tratta di una turista ceca, trasportata in codice rosso all’ospedale San Francesco di Nuoro.

Sul posto è in arrivo anche l'elicottero Ileaf dell'Areus decollato dalla base di Alghero. Allertati anche Soccorso alpino e carabinieri.

Notizia in aggiornamento

