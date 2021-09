Tragedia sull'Orientale sarda, nel territorio di Dorgali. Una coppia di motociclisti austriaci in vacanza in Ogliastra è precipitata in una scarpata: la donna è morta sul colpo e il marito, ferito ma non in gravi condizioni, è stato trasportato in elicottero all'ospedale San Francesco di Nuoro.

Notizia in aggiornamento

