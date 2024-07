Quattrordici appuntamenti di teatro, musica e danza tra il 20 luglio e il 4 agosto. Anche a sostegno del progetto Einstein Telescope, nella miniera di Sos Enattos. Ma il Festival itinerante “Domusdeteatro-Ilos de Istiu”, organizzato da Ilos Teatro, per l’edizione numero 28, da Lula si è progressivamente allargato alla provincia di Nuoro e Sassari.

Un evento realizzato grazie al patrocinio dell’assessorato regionale della Pubblica Istruzione, spettacolo e sport, alla Fondazione di Sardegna e con il contributo delle cinque amministrazioni comunali in cui si svolgeranno gli eventi: Lula, Onanì, Onifai, Pattada e Posada. C’è anche il sostegno della Pro Loco di Posada, la collaborazione dell’associazione culturale Ai Bilozziu e della Pro Loco Lerron di Pattada, dell’associazione Speedy Sport e della cooperativa sociale Milleforme.

La manifestazione prenderà il via sabato 20 luglio alle 21 a Pattada, in piazza San Giovanni, con Figli d’Arte Medas, che porteranno in scena uno spettacolo di teatro-canzone, “Passo e chiudo”, di e Con Marta Proietti Orzella, accompagnata da Luca Pauselli alla chitarra.

Il 21 luglio, sempre alle 21, sarà la volta di Lula, nella piazza della chiesa Nostra Signora degli Angeli: Palazzo d’Inverno presenterà “Musica fra le stelle”, concerto musicale-poetico, con Giusy Murgia Onnis-voce, Gianluca Podda chitarra-cori ed Enrico Atzeni tastiera-cori.

Martedì 23 luglio, sempre alle 21, la manifestazione tornerà a Pattada, portico Museo Piazza Italia, dove la compagnia Ilos Teatro che presenterà uno spettacolo comico-satirico a forte valenza sociale, “Tu vai…io non posso”, di e con Mauro Salis e Stefania Calvisi, regia di Elena Musio. Teatro e disabilità si incontrano in uno spettacolo che tratta, in modo ironico e leggero, temi drammaticamente seri come le barriere architettoniche.

Il 24 luglio, alle 21, appuntamento presso il centro Luca Tanzi di Posada con La Bottega dei Teatranti che presenterà “Janas, Surbiles e altri miti della Sardegna”, spettacolo Teatro-Famiglie; in scena Ivano Cugia e Francesco Civile, testo e regia di Ivano Cugia. il 25 luglio, sempre a Posada, ma questa volta in Piazza Belvedere, alle 21 risalirà sul palco Ilos Teatro con “Tu vai…io non posso”.

Ad Onifai, venerdì 26 luglio, sono previsti due eventi per la “Giornata Diversità, Bellezza e Forza”, seconda edizione. alle 18.30, largo San Giorgio, giochi e gare organizzati in collaborazione con l’Associazione Speedy Sport e la Cooperativa Sociale Milleforme; alle 20.30, all’anfiteatro comunale Pasqualina Fois, la serata proseguirà con la Compagnia Ilos Teatro in “Tu vai…io non posso”.

Sempre ad Onifai, domenica 28 alle 20.30, in scena Ilos Teatro con “Sas Comares Luvulesas e le onde gravitazionali”, spettacolo comico-satirico in limba, con Elena Musio, Rosa Beccu e Teresa Loi, Testi e Regia di Elena Musio.

Il 29 alle 21, a Lula, nella piazza della chiesa Nostra Signora degli Angeli, Teatro S’Arza presenterà “Muri a cielo aperto”, spettacolo Teatro-sociale con Maria Paola Dessì e Stefano Petretto, regia di Romano Foddai.

Martedì 30 alle ore 21, nel cotile della scuola elementare di Onanì, Teatro d’Inverno presenterà “Il gatto dagli stivali”, spettacolo Teatro Famiglie, con Gianfranco Corona, Antonello Foddis e Giuseppe Ligios, che cura anche la regia.

La manifestazione proseguirà a Pattada il 31 luglio alle ore 21 in piazza San Giovanni con L’Effimero Meraviglioso, che porta in scena “Cenerentola”, spettacolo Teatro Famiglie, con Michela Cidu, Elisa Giglio e Annalisa Serri, Regia di Federico Giaime Nonnis.

Giovedì 1 agosto, a Posada, alle 21, in Piazza Berlinguer, la Compagnia Ilos Teatro sarà in scena con “Sas Comares Luvulesas e le onde gravitazionali”, storie raccontate in limba che traggono spunto dalla tradizione popolare dei ”Contos de foghile”, propri della cultura sarda.

Gli ultimi due eventi saranno a Lula, nella piazza della chiesa Nostra Signora degli Angeli, alle 21. Il 2 agosto ci sarà Il Crogiuolo con il concerto “Tutto l’Amore del Mondo”, canti d’Amore d’ogni tempo e d’ogni luogo, con Gisella Vacca-voce e Renato Muggiri al piano. Il 4 agosto si chiuderà la manifestazione con la nuova produzione di Ilos Teatro, in Prima Nazionale, “Il Cielo”, con Marta Proietti Orzella e l’astrofisica Silvia Casu, musiche di Luca Pauselli, Testo e regia di Marta Proietti Orzella.

I biglietti d’ingresso agli spettacoli sono ad offerta libera e consapevole. L’intero incasso degli spettacoli “Tu vai…io non posso” sarà devoluto all’associazione Speedy Sport, una Onlus che promuove l’integrazione delle persone disabili attraverso la socialità e lo sport.

