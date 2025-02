Nella notte i Vigili del Fuoco sono stati impegnati in tre importanti interventi per spegnere incendi che hanno coinvolto veicoli destinati alla raccolta dei rifiuti urbani.

L’allarme alle ore 00:50 circa nella zona industriale di Orgosolo, nel piazzale dell’azienda di nettezza urbana San Germano. Al momento dell’arrivo dei soccorritori, erano in fiamme sette autocompattatori. Il pronto intervento della squadra ha permesso di estinguere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Allarme alla stessa ora anche a Iglesias con tre veicoli per la raccolta rifiuti a fuoco: anche in questo episodio colpiti mezzi della ditta San Germano.

Successivamente, alle ore 5:44 circa, la squadra 8A del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Lanusei è intervenuta sulla strada provinciale Arzana-Lanusei, dove un altro incendio aveva coinvolto cinque autocompattatori. Anche in questo caso, i Vigili del Fuoco sono riusciti a domare il rogo e a mettere in sicurezza la zona. In questo caso i mezzi appartengono alla società Teknoservice Italia.

Entrambi gli episodi sono ritenuti di natura dolosa, come suggerito dalle prime indagini. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia, che stanno conducendo gli accertamenti per fare chiarezza sulle cause degli incendi.

Le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco continuano a monitorare la situazione, mentre si aspettano sviluppi nelle indagini per identificare i responsabili di questi gravi atti.

