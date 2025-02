«Preoccupazione e sdegno per il gravissimo gesto e solidarietà all’azienda e ai lavoratori»: la Fit Cisl Sardegna, con il segretario regionale Gianluca Langiu, interviene sull’attentato incendiario che ha distrutto mezzi della San Germano a Orgosolo e Iglesias e che mette a rischio il servizio di raccolta in un vasto territorio e gli stessi posti di lavoro.

«Ci preoccupa questa escalation – commenta Langiu -, siamo di fronte ad azioni criminali, in diversi territori ma collegate tra loro e che danneggiano, con la San Germano, le comunità colpite. Il sindacato è vicino all’azienda e pronto a collaborare in ogni modo in difesa dei posti di lavoro e della legalità».

