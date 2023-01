La Città di Nuoro festeggia il nuovo anno con un record sulla differenziata che ha proiettato il capoluogo barbaricino dal 80,20 per cento registrato nel 2021 all’83,40% di rifiuti differenziati fatto segnare nel 2022.

A fare da contraltare alla bella notizia, però, è il benvenuto che la città dà ai turisti che in queste settimane hanno scelto di raggiungere il capoluogo dell’interno in autobus. Proprio davanti all’ingresso della stazione degli autobus dell’Arst, in viale Sardegna, ci sono tanti sacchi di rifiuti con ogni tipo di prodotto all’interno abbandonati.

Il primo impatto è quello di una città nel degrado. Una cartolina non certo decorosa per una città che punta alla sostenibilità per cercare di rilanciare un’economia che stenta.

Fabio Ledda

