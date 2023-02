Dure accuse arrivano dall'Organizzazione sindacale autonoma di polizia penitenziaria dopo l’evasione dal carcere di Badu ‘e Carros del detenuto Marco Raduano: "Da anni denunciamo la carenza di personale di Polizia Penitenziaria. L'ultima volta a novembre 2022 abbiamo informato il Provveditore regionale che a Nuoro in molti posti di servizio (garitta muro di cinta, sala reggia dove sono presenti le telecamere) non è presente l'agente e pertanto c'è la difficoltà a sviluppare i servizi e a garantire i livelli minimi di sicurezza – scrive in una nota il segretario provinciale nuorese Giovanni Conteddu -. Se ieri quei posti di servizio fossero stati coperti, Raduano non sarebbe evaso".

"Le risposte alle nostre lettere dai superiori uffici – aggiunge – avevano sempre la seguente dicitura: 'A Nuoro il personale è sufficiente per garantire i servizi'. Sicuramente adesso per colpa della nostra amministrazione il capro espiatorio sarà il povero collega che era in turno ma noi come sindacato non lo permetteremo. Il complice di tutto questo è la nostra amministrazione".

“Prima di Natale a Nuoro è arrivato il capo del Dap, ha visitato l'istituto ha incontrato il personale e le organizzazioni sindacali che ha rimarcato più volte le carenze di personale a Nuoro – conclude la nota dell’Osapp -. Ora come organizzazione sindacale chiediamo che venga fatta al più presto un'ispezione ministeriale per verificare le problematiche dell'istituto di Nuoro”.

