Una mattinata no stop, quella di ieri, per i volontari 118 di Aritzo e postazione 118 di Sorgono, intervenuti a Desulo per prestare assistenza ad un settantaduenne colto da infarto.

Per l’equipe aritzese il pronto intervento al fianco dell’ambulanza India 11 giunta da Sorgono, stabilizzando il paziente grazie all’utilizzo del defibrillatore e il trasferimento con l’elisoccorso al San Francesco di Nuoro.

E mentre la prognosi del pensionato resta riservata, il sindaco del paese Gian Cristian Melis elogia il lavoro dei sanitari: «Il personale 118 di Aritzo e quello sorgonese, si sono rivelati ancora una volta essenziali per fronteggiare le emergenze, col prezioso supporto del elisoccorso. Piloti e medici Areus», aggiunge il primo cittadino, «sono una benedizione per tutti noi, intervenendo in situazioni critiche e salvando centinaia di vite umane».

Per questo Melis rilancia: «I sindaci della Barbagia-Mandrolisai hanno chiesto a gran voce l'attivazione dell'elibase Areus a Sorgono. È un hub fondamentale per il centro Sardegna. Il soccorso del futuro sarà sempre più basato sul trasporto aereo, fondamentale per salvare vite preziose».

