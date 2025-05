300 km, da Belvì a Bosa. 48 comunità attraversate e oltre 200 partecipanti. Al via domani la BelvìTrail 2025 – Il Trail delle Radici e del Mare, lo sport che unisce montagna e mare, anima e paesaggio.

Dal cuore della Sardegna alla costa, passando per boschi millenari, paesi autentici e panorami mozzafiato. L’iniziativa dal 2017 si propone di raccontare la bellezza delle zone interne con la potenza di un passo dopo l’altro – o di una pedalata.

Un viaggio sulla mountain bike tra le radici della Barbagia e il respiro del mare, che quest’anno vede Bosa come punto di arrivo simbolico: del “Giro di Boa” per un progetto che negli anni ha saputo raggiungere coste sempre diverse partendo da Belvì, nel cuore più verde dell’Isola.

Per i promotori «il Belvì Trail non è una competizione. È tempo libero, amicizia, lentezza, libertà, ma anche e soprattutto un progetto di valorizzazione dei territori dell'interno, ricchissimi di cultura, storia e potenzialità turistica. Un’iniziativa che mette in rete paesi, operatori locali, associazioni e volontari, creando un ponte simbolico e concreto tra l’entroterra e il mare». Per il presidente dell’ASD BelviTrail Sebastiano Casula, «ogni anno questo appuntamento è un sogno che si realizza».

