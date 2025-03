Mercoledì scorso, durante il tavolo cittadino del centrodestra convocato da Fratelli d’Italia, è emerso il nome della sindacalista Uil, Francesca Ticca, come possibile candidata sindaco per le prossime elezioni comunali a Nuoro.

Una proposta che dovrebbe essere discussa anche nel tavolo regionale della coalizione indetto dal coordinatore di Forza Italia, Pietro Pittalis, per domani. Non l’unico appuntamento per il partito Azzurro, che era atteso anche dal congresso cittadino annullato a causa di un lutto che ha colpito la comunità barbaricina.

La tragica notizia della morte di Giancarlo Piga, il vigile del fuoco rimasto vittima di un incidente, ha sconvolto la cittadinanza di Oliena e, in segno di rispetto, il congresso cittadino di Forza Italia, che si sarebbe dovuto tenere sabato 8 marzo, è stato sospeso. Lo ha annunciato il partito in una nota ufficiale.

Pietro Pittalis, segretario del partito, e il consigliere regionale Giuseppe Talanas, insieme ai membri del direttivo provinciale e agli iscritti di Forza Italia di Oliena, hanno deciso di rinviare a data da destinarsi l’importante incontro politico. In un comunicato, i due esponenti politici hanno espresso il loro profondo cordoglio per la scomparsa di Giancarlo Piga, ricordando la sua generosità e la sua disponibilità verso la comunità.

“Esprimiamo il nostro cordoglio e le più sentite condoglianze a tutti i familiari e amici di Giancarlo Piga, persona stimata e benvoluta da tutta la cittadinanza di Oliena”, hanno dichiarato Pittalis e Talanas. “Ci stringiamo attorno alla moglie Francesca, alle piccole Benedetta, Marianna e Mia, alla madre Anna Maria, ai fratelli Tore e Fabrizio con le rispettive famiglie, infondendo loro, per quanto possibile, coraggio e cristiana speranza in questo momento di grande dolore.” L’incidente ha gettato un’ombra di tristezza sulla comunità di Oliena, e il rinvio del congresso politico riflette il rispetto e la solidarietà che il partito vuole esprimere alla famiglia di Giancarlo Piga in un momento così difficile.

