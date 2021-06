I carabinieri della Compagnia di Siniscola, con la collaborazione delle unità cinofile dello Squadrone Eliportato dei Cacciatori di Sardegna, hanno effettuato una vasta operazione nei Comuni di Torpè e Posada.

I militari hanno controllato 27 autovetture ed identificato 49 persone in transito sul territorio, effettuando 4 perquisizioni grazie all’intervento delle unità cinofile, che hanno portato alla denuncia in stato di libertà di un 35enne di Torpè trovato in possesso di una cartuccia calibro 12 senza averne il titolo di detenzione.

I carabinieri hanno anche segnalato alla Prefettura di Nuoro 4 persone quali assuntori di stupefacenti, di cui tre trovati in possesso di marijuana ed uno con 2,3 grammi di cocaina.

Una 22enne di Siniscola è stata invece denunciata per guida in stato di ebrezza, con ritiro della patente.

